Urbach.

Am Freitagabend hat die Gemeinde Urbach in der Auerbachhalle ihre Sportler geehrt. Bürgermeister Jörg Hetzinger zeichnete 96 Kinder und Jugendliche sowie 134 Erwachsene aus. Sportakrobaten des TV Ebersbach/Fils sorgten für den sportlichen Rahmen. An die Sportlerehrung schloss sich ein Stehempfang an.