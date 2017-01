Urbach Einbruch in Kleintierzuchtverein

Urbach. Eine Streifenbesatzung des Schorndorfer Polizeireviers ertappte in der Nacht auf Freitag zwei Einbrecher auf frischer Tat.

Um kurz nach Mitternacht wurden die beiden Unbekannten von den Beamten beim Kleintierzuchtverein im Seebrunnenweg angetroffen, in den sie zuvor eingebrochen waren. Die beiden Einbrecher flüchteten in Richtung der Bahnstrecke und konnten in der Dunkelheit entkommen. Wie sich herausstellte, hatten sie zuvor mehrere Getränkekisten aus dem Vereinsheim zum Abtransport bereitgestellt und versteckt. Gegenstände wurden wohl letztlich nicht entwendet. Unter Umständen fielen die beiden Männer bereits vor Mitternacht im Umfeld auf. Hinweise bezüglich verdächtiger Personen nimmt das Polizeirevier Schorndorf unter Telefon 07181/2040 entgegen.