Urbach.

Am Montag kurz nach 20 Uhr fuhr eine 60-jährige Kia-Fahrerin in den Kreisverkehr in der Schorndorfer Straße. Wegen Unachtsamkeit übersah sie das Abbremsen eines vorausfahrenden Autos zu spät und knallte auf das Fahrzeugheck eines Toyatas einer 53-Jährigen. Der Toyata wurde durch die Aufprallwucht auf einen weiteren Pkw Nissan geschleudert. Der Gesamtschaden der Autos beläuft sich insgesamt auf ca. 6500 Euro.