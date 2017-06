Urbach/Plüderhausen Diesel abgezapft und Baggerschaufel entwendet

In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch zwischen 17.30 Uhr und 6 Uhr hat ein Unbekannter aus einem Lkw 600 Liter Diesel abgezapft. Der Lkw war auf dem Parkplatz an der B 29 zwischen den Anschlussstellen Urbach und Plüderhausen in Fahrtrichtung Aalen geparkt.

Im Zusammenhang dazu könnte ein weiterer Diebstahl stehen, der sich im gleichen Zeitraum und in unmittelbarer Nähe ereignet hat. Auf dem Gemeindeverbindungsweg vom Oskar-Frech-Platz in Plüderhausen in Richtung Urbach wurde einer große Baggerschaufel entwendet. Der Schaden hier beläuft sich auf rund 10 000 Euro.

Die Polizei in Plüderhausen hat die Ermittlungen aufgenommen und nimmt Hinweise zu beiden Fällen unter Telefon: 07181/ 81344 entgegen.