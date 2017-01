Urbach Unfallflucht ZVW, 11.01.2017 16:15 Uhr

Symbolbild. Foto: Habermann / ZVW

Urbach.

Ein unbekannter Fahrzeugführer beschädigte am Mittwochmorgen beim Rangieren in der Robert-Bosch-Straße mit seinem Fahrzeug einen Kastenwagen der Marke Ford. Daraufhin entfernte sich der Unfallverursacher unerlaubt vom Unfallort. Es entstand Sachschaden in noch unbekannter Höhe. Hinweise zum Unfallverursacher nimmt die Polizei Schorndorf unter der Telefonnummer 07181 2040 entgegen.

