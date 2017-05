Urbach Wittumstraße senkt sich: Loch geflickt

Urbach.

Immer noch unklar ist, warum am Samstagabend ein Teil der Wittumstraße eingesackt war. Auf einer Fläche von etwa einem halben Quadratmeter, so Bauamtsleiter Markus Baumeister, war der Straßenbelag um circa 20 Zentimeter nach unten gesackt. Die Wittumstraße musste halbseitig gesperrt werden. Baumeister spricht davon, dass ein ähnlicher Fall vor rund zwei Jahren in der Mühlstraße aufgetreten war. Was genau die Ursache für dieses „Phänomen“ ist, konnte Baumeister am Montagnachmittag noch nicht beantworten.