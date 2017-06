Urbach Zwei Waschbärjungen im Garten

Urbach.

Thomas Schaal und seine Frau Carmen staunten nicht schlecht über diese tierische Entdeckung am Freitagabend. Es war gegen 20 Uhr und Schaal gerade von einer Fahrt zum Flughafen zurück, da erblickte er hinter einem Blumenkübel in seinem Garten zwei Waschbären. Die schüchternen Jungtiere hatten sich, wohl bei der Suche nach Nahrung, auf das Grundstück im Zentrum von Urbach verirrt. Als das Ehepaar plötzlich auftauchte, verkrochen sie sich wohl hinter den Blumenkübel.

"Mitten im Ort, das sieht man nicht alle Tage", sagt der Urbacher Taxi-Unternehmer begeistert. Weshalb Schaal auch sofort sein Smartphone zückte und ein Video von der Entdeckung drehte. Als er sich dabei den Waschbären näherte, wechselten sie kurz in den Verteidigungsmodus. Einer wirklichen Gefahr waren aber weder Mensch noch Tier ausgesetzt.

Auch in der Nachbarschaft wurden die beiden Säugetiere am vergangenen Wochenende gesichtet. Wo sie sich jetzt befinden, wissen Schaals, die sich in die Tiere ein Stückchen verliebt haben, aber nicht. Die Familie wohnt unweit des Friedhofs. Vermutlich sind die Waschbären auf der Suche nach Nahrung dorthin weitergezogen.