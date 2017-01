USA Charleston-Schütze Dylann Roof zum Tode verurteilt

Dylann Roof hatte im Juni 2015 während einer Bibelstunde neun schwarze Gläubige in einer Kirche erschossen. Foto: Grace Beahm/Archiv Foto: dpa

Charleston - Ein US-Bundesgericht hat den Todesschützen von Charleston zum Tode verurteilt. Dylann Roof solle für die Ermordung von neun schwarzen Gläubigen in einer Kirche mit dem Leben bezahlen und per Todesspritze hingerichtet werden, entschied eine Jury in Charleston.