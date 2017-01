usa Deutscher Beitrag "Toni Erdmann" für Oscar nominiert

Maren Ade hat es mit "Toni Erdmann" in die Endausscheidung geschafft. Foto: Kay Nietfeld Foto: dpa

Los Angeles - Der Film "Toni Erdmann" geht für Deutschland ins Oscar-Rennen. Das gab die Oscar-Akademie am Dienstag in Los Angeles bekannt. Die Tragikomödie von Regisseurin Maren Ade ist einer von fünf Anwärtern in der Sparte "nicht-englischsprachiger Film".