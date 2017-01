USA Donald Trump: Politnovize im Weißen Haus

Nun wird der 70-Jährige, der nie ein politisches Amt bekleidete, als 45. US-Präsident der mächtigste Mann der Welt. Wegen seiner zahllosen Ausfälle wurde Trump heftig angegangen und vielen zum Feindbild. Trump wird oft parodiert, anderen ist er Idol. Seinen Anhängern steht er für Neuanfang, ein Aufbrechen verkrusteter Strukturen, eine Rückbesinnung auf Amerika und einen radikalen Abschied von der politischen Agenda Barack Obamas.

Tabubrüche waren und sind typisch für Trump. Er hetzte gegen Ausländer, verhöhnte Behinderte, sagte skandalöse Dinge über Frauen. "Ich könnte jemanden auf der Straße erschießen und würde trotzdem keinen einzigen Wähler verlieren", sagte er einmal.

Trumps Erfolge als Unternehmer sind umstritten. Wie reich er wirklich ist, bleibt Spekulation. Bis heute weigert sich der Unternehmer, seine Steuererklärung offenzulegen.

Trump, 1946 im New Yorker Stadtteil Queens geboren, wurde von seinen Eltern mit 13 aufs Internat geschickt. Später folgte er dem Vater ins Immobilienmetier und machte Geld auch mit Misswahlen und Spielcasinos. Trump hatte unter anderem mit der Fernsehshow "The Apprentice" Erfolg, sie machte "The Donald" als Reality-TV-Star einem großen Publikum in den USA bekannt.

Trump, dem viele Affären nachgesagt wurden, ist zum dritten Mal verheiratet. Mit seiner ersten Frau Ivana hat er die Kinder Donald (39), Eric (33) und Ivanka (35). Die zweite Frau, Marla Maples, brachte die gemeinsame Tochter Tiffany (23) zur Welt. Mit seiner dritten Frau, dem aus Slowenien stammenden Model Melania, hat er den zehnjährigen Sohn Barron. Die Familie gehört für den Baulöwen zu den bei weitem wichtigsten Konstanten.