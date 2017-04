Berlin/München - Der Kameramann Michael Ballhaus ist tot. Der international bekannte Filmkünstler ("Gangs of New York", "Die Ehe der Maria Braun") starb in der Nacht zu Mittwoch im Alter von 81 Jahren in seiner Berliner Wohnung, wie sein Verlag DVA Sachbuch in München unter Berufung auf die Familie von Ballhaus mitteilte.