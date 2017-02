USA Gore-Tex nach Greenpeace-Kritik künftig ohne PFC

Die ersten Produkte mit PFC-freier Imprägnierung sollen in der Herbstsaison 2018 auf den Markt kommen. Foto: dpa

München.

Nach einer langjährigen Greenpeace-Kampagne soll das in Freizeitkleidung verbreitete wasserabweisende Gore-Tex künftig ohne umweltschädliche per- und polyfluorierte Chemikalien hergestellt werden. Das kündigte das US-Chemieunternehmen W.L. Gore & Associates an.