Los Angeles - Vier Oscar-Preisträger von 2016 wissen jetzt schon, dass sie am 26. Februar wieder auf der Oscar-Bühne stehen werden. Leonardo DiCaprio, Brie Larson, Mark Rylance und Alicia Vikander werden bei der Preisgala als "Presenter" auftreten und dabei helfen, die Trophäen auszuhändigen, wie die Oscar-Akademie mitteilte. Alle hatten im vorigen Jahr ihren ersten Academy Award gewonnen. Die Trophäen werden am 26. Februar in Los Angeles zum 89. Mal vergeben.