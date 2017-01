USA Obamas verabschieden sich mit Promi-Party aus dem Weißen Haus

Washington - Abschied im Weißen Haus: US-Präsident Barack Obama und First Lady Michelle haben ein letztes Mal vor der Amtsübergabe an Donald Trump groß im Weißen Haus gefeiert. Das Ehepaar gab am Freitagabend (Ortszeit) eine private Party, zu der Filmstars, Sänger und andere Stars ins winterliche Washington reisten. Für die Obamas sei es die wohl letzte Möglichkeit für eine solche Veranstaltung in diesem Rahmen, hatte Pressesprecher Josh Earnest im Vorfeld gesagt.