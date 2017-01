USA Obama verabschiedet sich mit großer Rede von Amerikanern

Am 10. Januar will sich Präsident Obama mit einer Rede vom amerikanischen Volk verabschieden. Foto: Michael Reynolds Foto: dpa

Chicago - Mit einer großen Rede an das amerikanische Volk will US-Präsident Barack Obama am 10. Januar (Ortszeit) in Chicago das Ende seiner Amtszeit vorwegnehmen. Das kündigte das Weiße Haus am Montag an.