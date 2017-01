USA Obama verabschiedet sich von Streitkräften

Washington - US-Präsident Barack Obama hat sich offiziell von den Streitkräften des Landes verabschiedet. "Meine Tage als Oberbefehlshaber gehen zu Ende", sagte Obama in Arlington im Bundesstaat Virginia vor Vertretern aller Teilstreitkräfte. Er machte deutlich, dass bewaffnete Konflikte nicht überstürzt herbeigeführt werden dürften. "Euch in den Kampf zu schicken, das muss der letzte und nicht der erste Ausweg sein", sagte Obama. Er scheidet am 20. Januar aus dem Amt - dann wird Donald Trump vereidigt.