USA Rihanna checkt in Bates' Motel ein

Los Angles - R&B-Star Rihanna (28) liefert einen Vorgeschmack auf ihre Rolle in der Fernsehserie "Bates Motel". Die Sängerin ("Work") spielt in der US-Serie, die die Vorgeschichte zum legendären Thriller "Psycho" erzählt, den Motelgast Marion Crane.

Im ersten Trailer zur fünften Staffel, der am Diensta veröffentlicht wurde, checkt die 28-Jährige regendurchnässt ein. "Kann ich einen Raum bekommen", fragt sie den jungen Besitzer Norman Bates. Auch die berühmte Duschszene, in der der Charakter in dem Kinofilm von 1960 ermordet wird, deuten die Macher an.

"Wir nehmen Fäden dieser Geschichte auf und werden sie so nutzen, dass sie wiedererkennbar sind. Wir gehen damit nur in eine andere Richtung", sagte die ausführende Produzentin Kerry Ehrin dem Portal "Entertainment Weekly" zu Rihannas Rolle. Die finale Staffel wird in den USA ab dem 20. Februar ausgestrahlt. In Deutschland war die Serie bislang auf Vox zu sehen.

Die mehrfache Grammy-Gewinnerin Rihanna ist bald auch auf der Kinoleinwand zu sehen. In "Ocean's Eight", einem Ableger der "Ocean's Eleven"-Serie, spielt sie eine der Hauptrollen.