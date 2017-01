USA Star-Aufgebot bei den Golden Globes

Los Angeles - Der Oscar-Preisträger Ben Affleck (44) und sein jüngerer Bruder Casey (41) werden bei der Golden-Globe-Gala am Sonntag beim Austeilen der Trophäen helfen. Casey Affleck ist zugleich für seine Rolle in "Manchester by the Sea" in der Sparte "Bester Hauptdarsteller in einem Drama" nominiert.