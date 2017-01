USA Trump erreicht das Weiße Haus

Washington - US-Präsident Donald Trump hat zum Ende einer Parade vom Kapitol das Weiße Haus erreicht. Kurz zuvor stieg er am Ende der etwa drei Kilometer langen Strecke ein zweites Mal aus dem Fahrzeug und ging an der Seite seiner Frau Melania zu Fuß. Er war bereits zuvor kurz ausgestiegen, nahe seinem unweit vom Weißen Haus gelegenen Hotel. Trump hatte zuvor in Washington den Amtseid abgelegt. In seiner Antrittsrede kündigte er einen radikalen politischen Kurswechsel an. Die "Vergessenen" in den USA würden nicht länger vergessen werden, sagte er.