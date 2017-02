USA Trump verspricht Steuerkürzungen bis zum Jahresende

Washington - US-Präsident Donald Trump hat den Amerikanern Steuerkürzungen vor Ende dieses Jahres versprochen. Auf die Frage, ob die Bevölkerung einen solchen Schritt noch 2017 erwarten könne, antwortete Trump in einem Interview des Senders Fox News: "Ich denke ja." Ein Ersatz für die Gesundheitsreform seines Vorgängers Barack Obamas, die er rückgängig machen will, wird dagegen offenbar länger auf sich warten lassen. Es werde einen "wunderbaren" Plan geben, kündigte Trump an. Der Prozess sei im Gange, sagte der Präsident, aber er könne sich bis ins nächste Jahr hineinziehen.