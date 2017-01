USA Trump will noch am ersten vollen Amtstag CIA besuchen

Washington - US-Präsident Donald Trump will noch am Samstag, seinem ersten Amtstag, das Hauptquartier der CIA besuchen - anscheinend als eine Geste guten Willens. Trump wolle den Männer und Frauen des Geheimdienstes danken, teilte sein Sprecher mit, ohne weitere Einzelheiten zu nennen. Trump hatte sich in den vergangenen Wochen wiederholt mit der Geheimdienstgemeinde angelegt. So äußerte er starke Zweifel an ihrer Einschätzung, nach der Moskau gezielt versucht hat, die US-Wahl zu seinen Gunsten zu beeinflussen. Diese Haltung korrigierte Trump erst kürzlich.