USA US-Sonderermittler hat offenbar auch Trump im Visier

Großbritannien Jung, schwul, konservativ: Varadkar ist irischer Premier

Der neue irische Premierminister Leo Varadkar will ein Diener seines Staates sein. "Ich bin gewählt worden, um zu führen, aber ich verspreche, (dem Land) zu dienen", sagte der 38 Jahre alte Arzt dem Parlament in Dublin nach seiner Bestätigung als Taoiseach, wie der Regierungschef in Irland heißt.