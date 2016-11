US-Nationalmannschaft Trainer Jürgen Klinsmann wird entlassen

Chicago.

Jürgen Klinsmann ist nicht mehr Trainer der Fußball-Nationalmannschaft der USA. Der US-Verband gab am Montag in Chicago die Trennung vom 52-jährigen, früheren Bundestrainer bekannt. Klinsmann war seit 2011 im Amt. Die USA hatten zuletzt durch Niederlagen gegen Mexiko (1:2) und Costa Rica (0:4) bei der WM-Qualifikation schwere Rückschläge erlitten und drohten, die WM 2018 in Russland zu verpassen.



2013 gewann er mit den USA vor heimischen Publikum den Gold Cup. 2014 führte er die USA unter anderem ins Achtelfinale der Weltmeisterschaft.

Im Juni 2015 gewann Klinsmann mit der US-Nationalmannschaft nach einem 0:1- und 1:3-Rückstand mit 4:3 ein Testspiel in Amsterdam gegen die Niederlande und mit 2:1 ein folgendes Testspiel in Köln gegen Deutschland.



Im September 2015 verlor Klinsmann jedoch mit der Nationalmannschaft das Entscheidungsspiel um die Teilnahme am FIFA-Konföderationen-Pokal 2017 gegen Mexiko.

2016 verlor die Mannschaft im bei der Copa América Centenario im Halbfinale gegen Argentinien mit 0:4.