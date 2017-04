USA USA: Mitbegründer der J. Geils Band mit 71 Jahren gestorben

Los Angeles - Der amerikanische Gitarrist John Warren Geils, Mitbegründer der J. Geils Band, ist tot. Nach Angaben der Polizei in Groton im US-Staat Massachusetts wurde der Musiker leblos in seinem Haus aufgefunden. Die Todesursache werde untersucht, hieß es in einer Mitteilung. Es gebe aber keine Hinweise auf ein Fremdverschulden. Geils wurde 71 Jahre alt. In den frühen 1980er Jahren feierte die Band mit den Hit-Alben "Love Stinks" und "Freeze Frame" ihre größten Erfolge. Die Single "Centerfold" stand wochenlang an der Spitze der Charts.