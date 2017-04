New York - An der Wall Street hat sich der ruhige Handel auch zu Beginn der verkürzten Karwoche fortgesetzt. Der Dow Jones Industrial schloss mit einem minimalen Gewinn von 0,01 Prozent bei 20 658 Punkten. Der Eurokurs bewegte sich im New Yorker Handel nur wenig. Zuletzt pendelte die Gemeinschaftswährung um die runde Marke von 1,06 US-Dollar.