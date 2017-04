Rom - Zehntausende Gläubige haben am Abend am Kreuzweg mit dem Papst in Rom teilgenommen. Die Zeremonie am Kolosseum fand unter hohen Sicherheitsvorkehrungen statt. Die Menschen beteten im Licht zahlreicher Kerzen vor dem antiken Amphitheater, während andere an 14 Stationen den Leidensweg von Jesus Christus nachempfanden. Wegen Terrorgefahr war das Gebiet um das Kolosseum weiträumig abgesperrt worden. Sprengstoffspürhunde waren im Einsatz.