Vatikan Osterfeierlichkeiten in Rom beginnen mit Friedensappell

Rom - Papst Franziskus hat zu Beginn der Osterfeierlichkeiten seinen Friedens-Appell bekräftigt. "Gewalt ist nicht das Heilmittel für unsere brüchige Welt", sagte das Katholiken-Oberhaupt der Tageszeitung "La Repubblica". "Mir bleibt nur, mit mehr Kraft nach Frieden für diese Welt zu verlangen, die den Waffenhändlern unterworfen ist, die an dem Blut der Männer und Frauen verdient." Am Morgen feierte der Papst zu Beginn der Osterwoche die traditionelle Chrisam-Messe im Petersdom. Später begab er sich in ein Hochsicherheitsgefängnis bei Rom, um Häftlingen die Füße zu waschen.