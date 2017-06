Caracas - Seit zweieinhalb Monaten kämpfen Sicherheitskräfte im sozialistischen Venezuela mit Tränengas gegen Demonstranten, die den Sturz von Präsident Nicolás Maduro fordern. Nun scheint das Tränengas auszugehen - doch die bei einer Firma in Brasilien bestellte Nachschublieferung kommt vorerst nicht ins Land. Nach Protesten in sozialen Netzwerken stellte die Fluggesellschaft Avianca Brasil klar, dass "dies nicht auf dem Luftweg transportiert werden wird". Bei Protesten starben in Venezuela seit April 71 Menschen, tausende wurden verletzt, auch durch massiven Tränengaseinsatz.