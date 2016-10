Verkehrsregeln Bahn frei für den Notarztwagen

Waiblingen. Eine Autofahrerkarriere dauert 60, 70 Jahre oder länger. Während all der Zeit prüft kein Mensch nach, wie es um die Kenntnisse der Verkehrsteilnehmer bestellt ist. In einer Serie erläutern wir Verkehrsregeln, die Autofahrer oft missachten oder gar nicht kennen. Heute geht es um die Rettungsgasse.

Video: Rettungsgasse bilden auf der Autobahn

Die wichtigste Vorschrift: Autofahrer müssen eine Rettungsgasse schon bilden, wenn der Verkehr zu stocken beginnt, nicht erst, wenn alle bereits stehen. Das gilt immer und überall, sei es im Berufsverkehr auf Schnellstraßen oder auf der Autobahn.

Auf zweispurigen Straßen ist klar, wie’s funktioniert: Wer sich auf der linken Spur befindet, fährt so weit nach links wie möglich. Autofahrer auf dem rechten Fahrstreifen fahren ganz nach rechts bis an die Fahrbahnmarkierung, die den Standstreifen von der Fahrspur trennt. Der Standstreifen muss frei bleiben, betont Jochen Klima, der Vorsitzende des Fahrlehrerverbands Baden-Württemberg. Denn Rettungsfahrzeuge müssen nicht nur schnell zur Unfallstelle gelangen, sondern auch entgegen der Fahrtrichtung durchkommen. Wie sonst sollten die Helfer Verletzte so schnell wie möglich ins Krankenhaus transportieren? Weit verbreitet, doch verboten ist die Unsitte, bei stockendem Verkehr eben mal auf den Standstreifen zu ziehen und von dort aus die nächste Ausfahrt anzufahren.

Wo ist die Rettungsgasse?

Auf drei- oder mehrspurigen Autobahnen stellt sich die Frage, wo genau die Rettungsgasse zu bilden ist. Das ist klar geregelt. Die Autos auf der ganz linken Spur orientieren sich nach links, alle anderen nach rechts. So entsteht die Gasse zwischen der linken Spur und der Spur daneben.

Nur die Polizei oder Einsatzkräfte der Feuerwehr oder des Notdienstes dürfen die Rettungsgasse befahren. In Österreich wird’s für alle, die sich nicht daran halten, richtig teuer: Widerrechtliches Befahren der Rettungsgasse zieht ein Bußgeld von sage und schreibe 2180 Euro nach sich.

Nicht in die Lücke drängeln

Ein weiteres häufiges Phänomen: Autofahrer drängen, kaum dass der erste Rettungswagen durch ist, ungeduldig zurück in die Lücke. Das ist keine gute Idee, weil oftmals weitere Einsatzfahrzeuge folgen.

Natürlich müssen Verkehrsteilnehmer auch in der Stadt sofort freie Bahn schaffen für Notarztwagen, Polizei und andere Einsatzkräfte. Immer wieder klappt das nicht, weil Autofahrer etwa wegen lauter Musik das Martinshorn nicht hören, sagt Jochen Klima. In solchen Fällen liegt ein klarer Verstoß gegen die Straßenverkehrsordnung vor, die vorschreibt, dass Einsatzfahrzeuge sofort durchzulassen sind.

Zugeparkte Straßen erschweren die Rettung

So weit rechts ranfahren wie möglich, das ist auf einspurigen Straßen in der Stadt das Mittel der Wahl. Wer an einer roten Ampel steht und ein herannahendes Rettungsfahrzeug wahrnimmt, darf ein Stück über die Haltelinie fahren oder auch auf den Gehweg ausweichen. Ist ein Blitzer an dieser Ampel installiert, dürfte kein Problem entstehen. Denn es wird immer zweimal geblitzt und der Blitzer erkennt beim zweiten Mal, dass das Fahrzeug stehen geblieben ist. Ansonsten kann der Verkehrsteilnehmer in Anhörungsverfahren die Lage schildern.

Zugeparkte Straßen und Wege erschweren der Feuerwehr die Durchfahrt. Beispielsweise wird die Fünf-Meter-Zone an Kreuzungen und Einmündungen allzu oft nicht beachtet. In diesem Bereich ist das Parken verboten. Die Fünf-Meter-Zone beginnt an den Schnittpunkten der Fahrbahnkanten.

Sechs Tipps für eine Rettungsgasse Der ADAC listet einige Tipps: Geschwindigkeit verringern, Blinker setzen, damit andere Verkehrsteilnehmer erkennen, wohin man ausweichen möchte, im Zweifelsfall anhalten und dabei das Fahrzeug parallel zur Fahrtrichtung ausrichten, damit nicht das Heck des Autos in die Rettungsgasse hineinragt, ausreichend Abstand zum Vordermann halten, die Standspur wenn möglich frei lassen, vor der Weiterfahrt unbedingt darauf achten, ob noch weitere Einsatzfahrzeuge folgen.

Die Regeln zur Rettungsgasse sind in § 11 Abs. 2 der Straßenverkehrsordnung festgeschrieben.

Im Wortlaut heißt es dort:

Stockt der Verkehr auf Autobahnen und Außerortsstraßen mit mindestens zwei Fahrstreifen für eine Richtung, müssen Fahrzeuge für die Durchfahrt von Polizei- und Hilfsfahrzeugen in der Mitte der Richtungsfahrbahn, bei Fahrbahnen mit drei Fahrstreifen für eine Richtung zwischen dem linken und dem mittleren Fahrstreifen, eine freie Gasse bilden.

Bilden Verkehrsteilnehmer bei stockendem Verkehr keine freie Gasse, droht ein Bußgeld von 20 Euro. Wer einem Einsatzfahrzeug nicht sofort freie Bahn verschafft, zahlt ebenfalls 20 Euro. Überholen auf der rechten Spur wird mit 100 Euro Bußgeld geahndet.

Mehrere Initiativen setzen sich dafür ein, die Bußgelder anzuheben und damit an die viel höheren Strafen in anderen europäischen Ländern anzugleichen. Ihre Begründung: Nach einem Unfall hat es fatale Folgen, wenn die Rettungskräfte nicht durchkommen. Jeder kann in die Lage kommen, einen Notarzt zu brauchen.