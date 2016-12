Verkehrsregeln Dränglern drohen harte Strafen

Waiblingen. Sie tauchen in schöner Regelmäßigkeit auf Schnellstraßen und Autobahnen auf: diese Drängler, die auffahren bis zum Geht-nicht-mehr, hektisch Lichthupe geben und so tun, als gehöre ihnen der linke Fahrstreifen allein. Solchen Zeitgenossen drohen empfindliche Strafen. Zu wenig Abstand gilt als eine der häufigsten Unfallursachen.

„Nachgeben ist nicht unbedingt ein Zeichen von Schwäche“, wirbt Polizeihauptkommissar Volker Nied für umsichtiges Verhalten des Bedrängten. Drängler beschwören sehr gefährliche Situationen herauf, und niemand hat etwas davon, wenn’s tatsächlich kracht.

Opfer sollten sich nicht scheuen, Anzeige zu erstatten

Doch sollte sich das Opfer eines Dränglers nicht scheuen, Anzeige zu erstatten, so Volker Nied, der dem Sachbereich Verkehr des Polizeipräsidiums Aalen angehört. Sein Tipp: Nicht nur das Kennzeichen notieren (nicht während der Fahrt!), sondern auch ein paar Merkmale des Fahrers gedanklich speichern: Mann – Bart – Brille – graue Haare. Zum Beispiel. Dann lässt sich nachher leichter feststellen, ob Drängler und Fahrzeughalter dieselbe Person sind. Kann die Polizei später noch auf die Aussagen von ein, zwei Zeugen zugreifen, die eventuell mit im Auto saßen – umso besser. Hin und wieder ruft die Polizei auch öffentlich Zeugen dazu auf, sich zu melden, etwa wenn ein aggressiver Drängler mehrere andere Verkehrsteilnehmer in Gefahr gebracht hat.

Freiheitsstrafen von bis zu drei Jahren

Geldstrafe oder sogar eine Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren, Führerscheinentzug sowie drei Punkte drohen einem Drängler, der sich einer Nötigung schuldig gemacht hat. Von einer solchen ist auszugehen, wenn ein aggressiver Fahrer regelrecht Druck ausübt, über einen größeren Streckenabschnitt hinweg oder wiederholt den Mindestabstand unterschreitet und bei seinem Vordermann starkes Unbehagen auslöst.

Halber Tachoabstand ist okay

§4 der Straßenverkehrsordnung konkretisiert nicht näher, was unter genügendem Abstand zu verstehen ist. Als Faustregel gilt: Halber Tachoabstand ist okay. Wer also mit 100 Stundenkilometern unterwegs ist, sollte 50 Meter Abstand zum Vordermann halten. Das entspricht in etwa der Entfernung zwischen zwei Leitpfosten. Eine andere Faustregel bemüht den Zwei-Sekunden-Weg, will heißen: Der Abstand entspricht der Wegstrecke, die der Autofahrer in zwei Sekunden zurücklegt. Darin eingerechnet sind eine Sekunde Reaktionszeit und eine Sekunde Zeit fürs Bremsen.

Innerorts: Drei Fahrzeuglängen

Drei Fahrzeuglängen nennt Volker Nied als Faustregel für angemessenen Abstand innerhalb geschlosssener Ortschaften. „In den Bereich der konkreten Gefährdung“ begibt sich, wer nur einen 0,8-Sekunden-Abstand einhält“, so Nied. Dass bei schlechter Sicht oder Glätte ein größerer Abstand sinnvoll ist, versteht sich von selbst.

Alle Fahrer sind verantwortlich fürs friedliche Miteinander

Der Hintermann darf nicht zu dicht auffahren, der Vordermann darf nicht ohne zwingenden Grund stark abbremsen – so sind beide verantwortlich fürs friedliche Miteinander. Einer Katze kann das allerdings das Leben kosten. Bloßes Vorbeihuschen einer Katze gilt in der Rechtsprechung nicht automatisch als zwingender Grund für plötzliches Abbremsen – „ein sehr emotionales Thema“, räumt Volker Nied ein. Als zwingender Brems-Grund gilt übrigens auch nicht, wenn ein Autofahrer im letzten Moment einen Blitzer entdeckt, eine Parklücke oder die Abbiegespur verpasst hat. Nur eine plötzliche ernste Gefahr rechtfertigt für den Hintermann unvorhersehbares, starkes Bremsen.

Geringer Abstand ist eine der Hauptunfallursachen

Zu geringen Abstand beschreibt Volker Nied als „eine der Hauptunfallursachen“. Der Bußgeldkatalog reicht bis zu einem Betrag von 400 Euro. Ein so hohes Bußgeld fällt an, wenn der Drängler weniger als ein Zehntel des halben Tachowertes Abstand eingehalten hat.

Laster dicht an dicht auf der Autobahn: „Das geht gar nicht“

Mittels Videosystemen kann die Polizei Abstandsverstöße nachweisen. Bilder dürfen erst angefertigt werden, wenn ein Verdacht auf einen konkreten Verstoß vorliegt. Laster auf Autobahnen bieten dafür allzu oft Anlass. Dicht an dicht fahren sie Kolonne, „und das geht gar nicht. Da gehen wir rigoros dagegen vor“, sagt Volker Nied. Den Lastern widmet der § 4 der Straßenverkehrsordnung einen eigenen Absatz. Liegt ihr Gewicht über 3,5 Tonnen und sind sie mit mehr als 50 Stundenkilometern auf Autobahnen unterwegs, müssen sie einen Mindestabstand von 50 Metern einhalten. Wer mit einem Fahrzeug unterwegs ist, das eine Länge von mehr als sieben Metern hat, muss laut Straßenverkehrsordnung „außerhalb geschlossener Ortschaften ständig so großen Abstand von dem vorausfahrenden Kraftfahrzeug halten, dass ein überholendes Kraftfahrzeug einscheren kann“.