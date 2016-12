Verkehrsregeln Einfädeln lassen ist Pflicht

Typische Situation: Eine Straße verengt sich von zwei Spuren auf eine. Es greift Regel Nummer eins des Reißverschlussverfahrens: Wer die Spur wechseln muss, fährt zuerst bis ganz nach vorne, bis es nicht mehr weiter geht. Erst dort wird eingefädelt. So ist es korrekt, und doch empfinden Autofahrer das Vorfahren der anderen zu Unrecht als „Unverschämtheit“, wie Polizeihauptkommissar Volker Nied weiß. Er gehört dem Sachbereich Verkehr im Führungs- und Einsatzstab des Polizeipräsidiums Aalen an – und verweist auf § 7 Abs. 4 der Straßenverkehrsordnung. Demnach müssen Autofahrer an einer Verengung einem Fahrzeug die Möglichkeit geben, sich auf der weiterführenden Spur einzuordnen – aber eben erst dort, wo die Verengung beginnt. Danach fährt derjenige, der Vorrang gewährt hat, weiter, der Hintermann lässt wieder ein Fahrzeug einfädeln, der nächste wieder und so weiter: Das ist mit Reißverschlussverfahren gemeint.

Allzu oft versuchen Autofahrer auf der Spur, die endet oder auf der ein Hindernis die Weiterfahrt unmöglich macht, schon frühzeitig auf die andere Spur zu wechseln. Das ist keine gute Idee, weil solch ein Verhalten den Verkehrsfluss hemmt. Sinn und Zweck des Reißverschlussverfahrens ist aber, Staus möglichst erst gar nicht entstehen zu lassen.

Wann überhaupt Reißverschluss?

Die Straßenverkehrsordnung schreibt das Reißverschlussverfahren nicht nur dann vor, wenn eine Spur endet. Es kommt auch dann zum Tragen, wenn „das durchgehende Befahren eines Fahrstreifens nicht möglich“ ist, sprich: Beispielsweise eine Baustelle blockiert eine Spur. Auch in diesem Fall ist das Reißverschlussverfahren anzuwenden – auch auf Autobahnen, wie Volker Nied betont.

Beschleunigungsstreifen an Autobahnauffahrten oder an Auffahrten zu Bundesstraßen enden zwar auch und Autofahrer müssen dort zwangsläufig die Spur wechseln. Doch hier ist kein Reißverschlussverfahren vorgesehen; die Fahrzeuglenker, die sich bereits auf der Autobahn oder der Bundesstraße befinden, haben Vorfahrt und sind nicht verpflichtet, jemanden vom Beschleunigungsstreifen auf die Hauptspur fahren zu lassen. Allerdings darf derjenige, der auf dem Beschleunigungsstreifen unterwegs ist, schneller fahren als Autofahrer links neben ihm, und vor diesen einscheren.

Keine Regel ohne Ausnahme. Die Straßenverkehrsordnung ließe sich dahingehend interpretieren, dass jegliches Hindernis auf einer Fahrbahn ein Reißverschlussverfahren rechtfertigt. Also auch ein parkendes Auto? Das Amtsgericht München hat entschieden: Nein. Eine Cabrio-Fahrerin hatte wegen eines stehenden Möbelwagens nicht weiterfahren können. Sie wechselte die Spur, und ihr Wagen stieß dort mit einem Fiat zusammen. Die Richterin entschied, in diesem Fall sei kein Reißverschlussverfahren angezeigt gewesen, der Fiat-Fahrer habe also der Cabrio-Fahrerin keinen Vorrang einräumen müssen. Begründung: Es handelte sich nicht um den Wegfall einer Spur, vielmehr war nur die Weiterfahrt auf einer noch vorhandenen Spur blockiert.

Wer in Fällen, da das Reißverschlussverfahren greift, rücksichtslos auf seinem Einfädel-Recht beharrt, trägt im Falle eines Unfalls einem anderen Urteil zufolge zumindest eine Mitschuld. Mit brachialer Gewalt sein Recht durchsetzen – das kann gar als Nötigung betrachtet werden.

In der Praxis spielen solche konstruierten Fälle keine Rolle, sagt Volker Nied. Zwar gebe es mit dem Reißverschlussverfahren immer mal Probleme. „Aber es kommt langsam in den Köpfen an“, wie es richtig funktioniert.