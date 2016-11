Verkehrsregeln Junge Radler müssen auf den Gehweg

Waiblingen. Einige Kinder fahren auch jetzt in der dunklen Jahreszeit lieber mit dem Fahrrad zur Schule, als sich in den vollen Bus zu zwängen. Für Radfahrer, vor allem für ganz junge, gelten besondere Verkehrsregeln. Bis zum Alter von acht Jahren müssen sie auf dem Gehweg fahren – und dürfen Schrittgeschwindigkeit nicht überschreiten.

Für die Kleinen gilt das Fahren auf dem Gehweg als Pflicht; etwas ältere Kinder dürfen hingegen den Gehweg nutzen, und zwar bis zu einem Alter von zehn Jahren. Erwachsenen ist es grundsätzlich untersagt, mit dem Rad auf dem Gehweg unterwegs zu sein. Sofern ein Radweg vorhanden ist, ist dieser auch zu nutzen.

Eine weitere Besonderheit: Über einen Zebrastreifen müssen Radfahrer schieben. Radwege enden häufig direkt vor einem Zebrastreifen. Autofahrer rechnen nicht damit, dass plötzlich ein Radfahrer direkt vor ihrer Nase über den Streifen saust – deshalb das Schiebe-Gebot. Dieses gilt auch an der Fußgängerampel.

Ziemlich aus der Mode gekommen ist die klare Richtungsanzeige. Das übt die Polizei mit den Kindern explizit in der Radfahrausbildung: Handausstrecken ist ein Muss.

Nicht gegen den Strom

Eine weitere feste Regel: Radwege sind immer nur in der richtigen Richtung zu befahren, nicht gegen den Strom.

Kinder können komplexe Verkehrssituationen noch nicht erfassen. Ihr Blickfeld ist eingeschränkter als das von Erwachsenen, und „das Richtungshören funktioniert noch nicht“, erläutert Thomas Maile, der bei der Polizeidirektion Aalen für Verkehrsprävention zuständig ist: „Man fährt immer da hin, wo man hinschaut.“ Ein Mechanismus, den Kinder noch nicht verinnerlicht haben. Es muss nur ein Klassenkamerad von der anderen Seite der Kreuzung herüberrufen – schon ist das Malheur passiert.

Radfahrausbildung in der Schule

Obwohl im Grunde erst Zwölfjährige die Fähigkeit entwickeln, wirklich sicher Fahrrad zu fahren, findet die Radfahrausbildung in der vierten Klasse statt. Die Kinder sind zu dieser Zeit neun oder zehn Jahre alt. Damit sie sich später möglichst sicher im Straßenverkehr bewegen können, braucht es etwas Vorlauf. Ohnehin sollten Eltern schon vor der Radfahrausbildung in der Schule im geschützten Rahmen mit ihren Kindern üben. Thomas Maile erlebt es in den Praxisstunden immer häufiger, dass „Kinder gar nicht mehr Rad fahren können, weil sie motorisch einfach schwach sind“.

Keine gute Idee ist es indessen, zunächst mit Stützrädern einzusteigen. Sie vermitteln eine „vermeintliche Sicherheit“, warnt Thomas Maile. Jedes Kind folgt seinem eigenen Rhythmus – also lieber etwas warten und dann, wenn das Kind selbst es möchte, mit einem Rad ohne Stützräder einsteigen.

Eltern sind Vorbilder

Zum Thema Helm vertritt Thomas Maile eine klare Haltung: „Ein Helm, ein Rad. Kein Helm, kein Rad.“ Eltern tun ihren Kindern nichts Gutes, wenn sie selbst keinen Helm tragen, es vom Kind aber verlangen. Das Kind lernt dann, wenn ich erst größer bin, muss ich mich nicht mehr schützen. Kaum sind sie morgens mit dem Rad um die Ecke gebogen, hängt der Helm schon am Lenker.

Zur Sicherheit tragen eine Menge weiterer Faktoren bei, in dieser Tageszeit vor allem das Licht. „Je schwächer ich als Verkehrsteilnehmer bin, desto auffälliger sollte ich auch sein“, sagt Thomas Maile. Blinkende Lichter hält er nicht für sinnvoll, helle Westen oder Schultergurte aber durchaus.

Besser verkehrssicher als schick

Trifft die Polizei auf Kinder, deren Fahrrad nicht verkehrssicher ist, wird sie die Eltern informieren. Besonders schicke neue Fahrräder sind oft längst nicht mit allen Komponenten ausgestattet, die für ein verkehrssicheres Zweirad nötig sind. Es sollten Speichen- und Pedalreflektoren angebracht sein, außerdem Front- und Rückreflektoren, Vorder- und Rücklicht, Vorder- und Hinterbremse sowie eine helltönende Klingel. Tabu sind indes Kopfhörer im Ohr während der Fahrt, mahnt Thomas Maile.

Bevor ein Kind mit dem Fahrrad zur Schule fährt, sollten die Eltern mit ihm üben und die Strecke mehrfach abfahren. Der kürzeste Weg muss nicht der beste sein. Dennoch wirkt sicher die Gruppendynamimik und Kinder wollen dort fahren, wo alle fahren. Thomas Maile: „Aber wenn keiner anfängt, ändert sich nie was.“