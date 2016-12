Verkehrsregeln Fahren trotz Rotlicht erlaubt

Dieser Grünpfeil gewährt in Fellbach freies Abbiegen an der Einmündung von der Max-Planck- in die Höhenstraße. Foto: Büttner / ZVW

Regel Nummer eins: Der Verkehrsteilnehmer muss an der Haltelinie anhalten, bevor er trotz Rotlicht nach rechts abbiegt. Und natürlich darf er nur abbiegen, wenn von links keiner kommt und keine Fahrradfahrer oder Fußgänger die Straße kreuzen – das versteht sich von selbst. Wer sich trotz Grünpfeil scheut, bei Rot zu fahren – der bleibe einfach stehen. Es besteht an einer Grünpfeil-Ampel keine Pflicht, das Vorrecht auch zu nutzen.

In diversen Erläuterungen sind die Begriffe „Grünpfeil“ und „grüner Pfeil“ widersprüchlich benutzt. „Grünpfeil“ meint hier das Blechschild mit grünem Pfeil auf schwarzem Grund, das direkt neben der Ampel angebracht ist.

Sollten sich Unfälle häufen, wird der Grünpfeil entfernt

Polizeihauptkommissar Volker Nied ist kein Fan des Grünpfeils, daraus macht er keinen Hehl. Nied gehört dem Sachbereich Verkehr im Führungs- und Einsatzstab des Polizeipräsidiums Aalen an. Zu dessen Aufgaben gehört es, regelmäßig das Unfallgeschehen zu überprüfen. Sollten sich an einer Ampel mit Grünpfeil Unfälle häufen, wird der Pfeil entfernt. Damit es erst gar nicht so weit kommt, müssen mehrere Kriterien erfüllt sein, bevor Beamte ihr Okay für einen Grünpfeil geben. Volker Nied erläutert, welche Situationen einen Grünpfeil ausschließen:

Wenn Rechtsabbieger einen Radweg kreuzen und dieser Weg in beide Richtungen benutzt wird. Dies schließt einen Grünpfeil auch dann aus, wenn Radfahrer den Weg gar nicht in beide Richtungen nutzen dürfen, es aber in der Praxis tun.

Sind für Rechtsabbieger mehrere markierte Fahrstreifen vorhanden, gibt’s keinen Grünpfeil.

Ampeln, die zur Sicherheit von Kindern auf deren Schulweg beitragen sollen, sind nie mit einem Grünpfeil ausgestattet.

Muss ein Rechtsabbieger Schienen überqueren, gibt’s keinen Grünpfeil.

Nutzen seh- und gehbehinderte Personen häufig eine bestimmte Kreuzung, ist dort ein Grünpfeil tabu.

Allein die zahlreichen Ausschlusskriterien erklären, weshalb so wenige Grünpfeile an Ampelanlagen zu finden sind. Ob sie wirklich ihren Zweck erfüllen und den Verkehrsfluss verbessern, ist umstritten.

Wenig Grünpfeile im Rems-Murr-Kreis

Im Rems-Murr-Kreis gibt’s nicht allzu viele Grünpfeile. Drei Beispiele: In Plüderhausen am Ortsbeginn gibt’s einen Grünpfeil, einen weiteren in Fellbach an der Max-Planck-/Höhenstraße und noch einen in Backnang an der Einmündung von der Sulzbacher Straße in die B 14. Dort ist vor knapp zwei Jahren ein Unfall passiert, weil ein Daimlerfahrer zu weit über die Haltelinie gefahren war. Sein Fahrzeug ragte leicht in die B 14 hinein, woraufhin ein Lkw das Auto streifte.

Wer nicht wie vorgeschrieben vor dem Rechtsabbiegen an der Haltelinie anhält, riskiert ein hohes Bußgeld und in jedem Fall einen Punkt. Schlichtes Nicht-Anhalten kostet 70 Euro, Nicht-Anhalten mit Gefährdung 100 Euro. Passiert ein Unfall, weil der Rechtsabbieger nicht angehalten hat, zahlt der Verursacher 120 Euro Bußgeld.