VfB-Gegner Fortuna Düsseldorf Funkels Fortuna hat die Ruhe weg

Friedhelm Funkel will mit Fortuna Düsseldorf langsam, aber stetig wieder nach oben Foto: dpa

Düsseldorf - Friedhelm Funkel lässt sich nicht aus der Ruhe bringen. Der Trainer von Fortuna Düsseldorf reagiert mit Gelassenheit auf Fragen nach der mangelnden Torausbeute der Stürmer. Düsseldorf ist seit fünf Ligaspielen ohne Sieg (zwei Niederlagen, drei Unentschieden) und seit vier Partien ohne Treffer. „Für mich gibt es keine Torflaute. Wir hatten in jedem Spiel Chancen und ich bin überzeugt, dass wir wieder treffen werden. Es hat nie an der Einstellung gemangelt“, sagte der 63-Jährige vor dem Aufeinandertreffen mit dem VfB Stuttgart am Montagabend (20.15 Uhr/Sport 1).