Stuttgart . Der Verein für Bewegungsspiele Stuttgart hat ein bewegtes Jahr hinter sich. Vom Abstieg nach 39 Jahren in Deutschlands höchster Spielklasse, über einen radikalen Umbruch im gesamten Verein und einen neuen jungen Hoffnungsträger. In fünf Teilen werfen wir einen Blick zurück auf zwölf Monate voller Hoffnung, Verzweiflung, Aufbruchsstimmung, Zweifel und Zuversicht.

Der große VfB-Jahresrückblick:

Teil V: Wohin geht die Reise?

Hinter dem VfB Stuttgart liegen 365 ereignisreiche Tage. Abstieg, Tränen, Aufbruchsstimmung, Missverständnis, neuer Hoffnungsträger - nach 39 Jahren in der Bundesliga, war der einstige stolze Ligatanker in den letzten Jahren in schwere See geraten und im Mai 2016 aus der Bundesliga abgestiegen. Ein halbes Jahr später ist der VfB Stuttgart wieder auf Kurs, oder nicht? Wohin geht die Reise im neuen Jahr?

Fans und Umfeld sind feinfühlig geworden

Hannes Wolf und sein Team überwintern auf dem dritten Tabellenplatz. Punktgleich mit dem Zweiten Hannover und nur zwei Zähler hinter Spitzenreiter Eintracht Braunschweig. Dennoch ist die Stimmung in Bad Cannstatt angespannt. Verantwortlich dafür zeichnen die beiden Pleiten zum Jahresende gegen Mitabsteiger Hannover 96 (1:2) und der blutleere Auftritt beim Aufsteiger Würzburger Kickers (0:3).

Nach der letztjährigen Katastrophensaison in der Fußballbundesliga, an deren Ende der Abstieg ins Unterhaus stand, sind Fans und Umfeld feinfühlig geworden. Die Stimmung zum Ende der Hinrunde ist angespannt. Der VfB am Jahresende erinnert an den VfB vom Jahresanfang. Zumindest ein bisschen.

Die typische Selbstzufriedenheit

Als der VfB Stuttgart am 22. August 2016 mit einem Heimsieg gegen St. Pauli seine Reise ins Ungewisse startete, da rechneten Vereinsverantwortlichen schon einmal hoch: Möglichst 30 Punkte sollten es nach der Vorrunden sein – um sich anschließend zu steigern und in der Rückrunde 35 zu holen. Zusammengenommen würde das dann für den Wiederaufstieg reichen. Jetzt sind es 32 Zähler geworden.

Womit die Stuttgarter einerseits im Soll liegen, sofern sie sich den zweiten Teil ihrer Rechnung halten. Andererseits zählt auch der letzte Eindruck in diesem Jahr – und der genügte in Würzburg selbst den minimalsten Ansprüchen nicht. Weil der VfB eine fast schon für ihn typische Selbstzufriedenheit an den Tag legte.

Akzeptable Tabellensituation

Abseits der durchaus akzeptablen Tabellensituation bleibt den Stuttgartern also viel Luft nach oben. In Sachen Mentalität sowieso. Aber ebenso spielerisch, weil die Darbietungen der Stuttgarter nicht immer so verheißungsvoll waren, wie es der dritte Rang glauben machen will. Trainer Hannes Wolf tut also gut daran, das Team in allen Facetten weiterzuentwickeln, um es ins Ziel zu bringen und fit für die Zukunft zu machen.

Das ist auch der Anspruch des jungen Fußballlehrers – und des gesamten Vereins. Ein Selbstläufer wird das Projekt "Direkte Rückkehr in die Bundesliga" allerdings nicht. Das hat das erste Halbjahr in der zweiten Liga allen Beteiligten deutlich aufgezeigt. Der VfB wäre zudem auch nicht der VfB, wenn er eine Saison ruhig durchplant – und dann diese dann auch ruhig zu Ende spielt.

Abenteuerland zweite Liga

So ist es der sportlichen Leitung hoch anzurechnen, dass sie den widrigen Umständen getrotzt hat. Ein Neuaufbau und ein Trainerwechsel auf sportlicher sowie eine Neuausrichtung und eine aufreibende Präsidentenwahl auf vereinspolitischer Ebene begleiteten die Mannschaft durch das Abenteuerland zweite Liga. Die bodenständige zweite Liga ist ein Erlebnis mit vielen erfrischenden und bunten Farbtupfern.Stimmungsvolle und vor allen Dingen siegreiche Heimspiele, charmante Auswärtsfahrten ins Erzgebirge und das Derby gegen den KSC. Manche Fans fühlen sich im Fußball-Unterhaus pudelwohl. Dennoch: Der VfB ist nicht gekommen, um zu bleiben, sondern um direkt wieder zu gehen. Aber der Weg zurück in die Bundesliga ist lange und beschwerlich – das hat der enttäuschende Abschluss des Katastrophenjahres 2016 allen Beteiligten noch einmal deutlich vor Augen geführt.