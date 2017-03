VfB Stuttgart 3:0-Testspielerfolg gegen Wormatia Worms

Stuttgart . Der VfB Stuttgart hat am Donnerstag ein Testspiel gegen den Regionalligisten VfR Wormatia Worms mit 3:0 (1:0) gewonnen. Für die Tore sorgten Winterneuzugang Josip Brekalo (39.), Berkay Özcan (60.) und Tobias Werner (64.). Das Testspiel fand aus organisatorischen Gründen unter Ausschluss der Öffentlichkeit statt.

Debüt für Ofori und Onguéné

Erstmals liefen am Donnerstag die beiden Neuzugänge Ebenzer Ofori und Jérôme Onguéné im Trikot des VfB Stuttgart auf. Ofori auf der Linksverteidigerposition und Onguéné neben Marcin Kaminski auf der Position des rechten Innenverteidigers.

Gegen den Tabellenneunten der Regionalliga Südwest gab es lange Zeit keine Torchancen für den Tabellenführer der 2. Liga. Die erste gefährliche Aktion verzeichneten die Gäste in der 10. Minute: Jan-Lucas Dorow prüfte VfB-Keeper Benjamin Uphoff mit einem Kopfball.

Nach einer halben Stunde meldete sich dann auch die Offensive der Schwaben zu Wort: Daniel Ginczek, der für den frisch am Nasenbein operierten Top-Torjäger Simon Terodde von Anfang an ran durfte, verpasste ebenfalls per Kopf.

Brekalo schießt den VfB in Führung

Zwei Winterneuzugänge sorgten dann im Zusammenspiel für die VfB-Führung: Julian Green schickte Josip Brekalo auf die Reise und der junge Kroate verwandelte eiskalt im eins-gegen-eins mit VfR-Keeper Mario Miltner (39.).

Zur Pause wechselte VfB-Coach Hannes Wolf einmal komplett durch und so durfte Tobias Werner erstmals nach seiner langwierigen Oberschenkelverletzung wieder ran. Und der Routinier meldete sich eindrucksvoll zurück auf dem Platz: Zunächst flankte er punktgenau auf den Kopf von Berkay Özcan (60.), ehe er nur vier Minuten später selbst für das 3:0 und damit auch für den Endstand sorgte. Am Montag muss der VfB Stuttgart dann um 20:15 Uhr in der 2. Liga bei Eintracht Braunschweig antreten.