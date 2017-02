VfB Stuttgart 4:0-Testspielerfolg über die Stuttgarter Kickers

Am Donnerstag empfing die Elf von Hannes Wolf den Regionalligisten SV Stuttgarter Kickers auf dem Clubgelände an der Mercedesstraße. Dabei streifte der Neuzugang Josip Brekalo erstmals in einem Spiel das Trikot mit dem roten Brustring über. Der Kroate spielte auf der linken Außenbahn. Die weiteren Neuverpflichtungen Jérôme Onguéné (in Sochaux) und Ebenezer Ofori (beim Afrika Cup) fehlten derweil bei dieser Begegnung noch.