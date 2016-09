VfB Stuttgart Alle Hinrundenspiele im Überblick

Stuttgart. Die DFL Deutsche Fußball Liga hat die genauen Anstoßzeiten für die Begegnungen der Spieltage 8 bis 14 in der 2. Bundesliga veröffentlicht. Der Ticketvorverkauf läuft.

Damit können die Fans nun bis Dezember planen. Auch wenn der genaue Termin (entweder 25. oder 26. Oktober) für das DFB-Pokalspiel auswärts gegen Borussia Mönchengladbach noch aussteht.

Heimspiele des VfB sind am Feiertag-Montag, 3. Oktober, um 20:15 Uhr gegen die SpVgg Greuther Fürth, Freitag, 21. Oktober, um 18:30 Uhr gegen den TSV 1860 München sowie am Sonntag, 6. November, um 13:30 Uhr gegen DSC Arminia Bielefeld und am Montag, 28. November, um 20:15 Uhr gegen den 1. FC Nürnberg. Für die Auswärtsspiele bei SG Dynamo Dresden sowie den Karlsruher SC wurden die Zeiten Samstag, 15. Oktober, 13 Uhr bzw. Sonntag, 30. Oktober, 13:30 Uhr festgesetzt, für das Spiel beim 1. FC Union Berlin Sonntag, 20. November, zur selben Zeit.