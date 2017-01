VfB Stuttgart Ankunft in Lagos - Erste lockere Einheit

Der VfB Stuttgart sein Trainingslager in Lagos an der Algarve-Küste erreicht. Foto: Galm / ZVW

Lagos . Der VfB Stuttgart hat sein Trainingslager in Lagos an der Algarve-Küste erreicht. Dort will Trainer Hannes Wolf seinen 22-Mann-Kader in den kommenden sieben Tagen fit für die Rückrunde machen. Die Reise nach Portugal nicht mit gemacht hat Toni Sunjic. Den 28-Jährigen Innenverteidiger zieht es wohl in den Süden Italiens zu US Palermo.

Erste lockere Einheit in Lagos

Mit etwa 40 Minuten Verspätung hob der Flieger am Freitagvormittag am Stuttgarter Flughafen ab und landete drei Stunden später in Lissabon, von wo aus die Mannschaft den circa 300 Kilometer langen Weg mit dem Bus in den Südwestzipfel Portugals nach Lagos zurücklegte.

Inklusive aller Reise- und Transportkosten (VfB-Busfahrer Uwe Bickel fuhr schon am Montag mit 1,5 Tonnen Gepäck im Klein-LKW los) kostet die Schwaben der Trip rund 100 000 Euro.

Um 18:15 Uhr trainierten Christian Gentner und Co. dann schließlich erstmals vor Ort im Stadion von Esperança de Lagos. Nach dem Aufwärmprogramm bestritten die Jungs aus Cannstatt ein Fußballtennis-Turnier, das Christian Gentner, Tobias Werner und Florian Klein für sich entschieden. "Für uns war es wichtig, die Reise aus den Beinen zu bekommen. Den morgigen Tag gehen wir wieder mit Elan an", so Innenverteidiger Timo Baumgartl nach der ersten Einheit an der Algarveküste.



Das VfB Team trainiert am Samstag auf dem Rasenplatz direkt neben dem Teamhotel um 10:30 Uhr und 16 Uhr.