VfB Stuttgart Arminia Bielefeld - VfB Stuttgart: Daten & Fakten

Wiedersehen

Mit Steffen Lang und Christoph Hemlein streiften sich schon zwei Spieler das Trikot mit dem roten Brustring über. Steffen Lang spielte von 2011 bis 2015 für die zweite Mannschaft der Wasenelf. Christoph Hemlein lief von 2011 bis 2013 für die Jungs aus Cannstatt auf.

Positive Bilanz

Die Mannschaft mit dem Brustring hat nur eines der vergangenen acht Pflichtspiele gegen Bielefeld verloren (4 Siege, 3 Unentschieden).

Torreich

Die Elf von Hannes Wolf trifft mit der besten Offensive der 2. Bundesliga (47 Tore) auf Arminia Bielefeld mit der schwächsten Defensive der Liga (46 Gegentore). In den 28 Partien der Bielefelder in der laufenden Saison fielen 83 Treffer.

Hattrick

Im Hinspiel gegen Bielefeld traf Simon Terodde gleich drei Mal. In bisher vier Spielen gegen die Bielefelder erzielte der Stürmer insgesamt sechs Tore. Gegen kein anderes Team der 2. Bundesliga hat der 29-Jährige eine so gute Torquote.

Heimstärke

Arminia Bielefeld hat im Kalenderjahr 2017 noch keines seiner fünf Heimspiele verloren (3 Siege, 2 Unentschieden). Von den vergangen neun Heimpartien in der laufenden Saison haben die Bielefelder nur eine Begegnung verloren (6 Siege, 2 Unentschieden).

Wetter

Am Montag soll es laut Wetterbericht neun Grad Celsius werden, dazu kommen am Abend leichte Regenschauer.

Spielleitung

Der Schiedsrichter der Partie ist Harm Osmers. An den Seitenlinien wird er unterstützt von Thorsten Schiffner und Jan Neitzel. Der 4. Offizielle ist Tim Skorczyk. Harm Osmers hat zuvor noch kein Spiel des VfB geleitet.

Bilanz aus VfB Sicht (berücksichtigt sind Duelle in der Bundesliga sowie 2. Bundesliga):

Gesamt: 35 Spiele, 16 Siege, 10 Unentschieden, 9 Niederlagen, 61:43 Tore

Heim: 18 Spiele, 11 Siege, 6 Unentschieden, 1 Niederlage, 39:21 Tore

Auswärts: 17 Spiele, 5 Siege, 4 Unentschieden, 8 Niederlage, 22:22 Tore

Weitere Aufeinandertreffen

Zu den Bundesliga- und 2. Bundesliga-Spielen kommt noch eine Partie im DFB-Pokal, die Partie hat die Wasenelf am 24. September 2008 mit 2:0 gewonnen.

Faninformationen des VfB Stuttgart

Am Ostermontag wird der VfB Stuttgart in Bielefeld von rund 1.900 Fans unterstützt. Es wird am Stadion noch eine Gästekasse geben.

Anfahrt mit Bus und PKW / Parkplätze

Aus Richtung Hannover : Anreisende auf der A2 aus Richtung Hannover sollen an der Ausfahrt Nr. 27 Bielefeld-Ost abfahren und der Wegweisung bis zu den Parkplätzen an der Universität folgen. Die Wegweisung führt über die Lagesche Straße, Ostring, Eckendorfer Straße, Am Wellbach, Talbrückenstraße, Westerfeldstraße, Jöllenbecker Straße und Voltmannstraße.

: Anreisende auf der A2 aus Richtung Hannover sollen an der Ausfahrt Nr. 27 Bielefeld-Ost abfahren und der Wegweisung bis zu den Parkplätzen an der Universität folgen. Die Wegweisung führt über die Lagesche Straße, Ostring, Eckendorfer Straße, Am Wellbach, Talbrückenstraße, Westerfeldstraße, Jöllenbecker Straße und Voltmannstraße. Aus Richtung Dortmund : Anreisende auf der A2 aus Richtung Dortmund folgen am Autobahnkreuz Bielefeld dem Ziel „Bielefeld" und fahren dort auf die A 33 in Richtung Osnabrück ab und fahren auf der A 33 bis zur neuen Ausfahrt Nr. 19 Bielefeld-Zentrum. Dort setzt die Wegweisung über den OWD, Stapenhorststraße, Wertherstraße und Voltmannstraße zu den Parkplätzen an der Universität ein.

: Anreisende auf der A2 aus Richtung Dortmund folgen am Autobahnkreuz Bielefeld dem Ziel „Bielefeld" und fahren dort auf die A 33 in Richtung Osnabrück ab und fahren auf der A 33 bis zur neuen Ausfahrt Nr. 19 Bielefeld-Zentrum. Dort setzt die Wegweisung über den OWD, Stapenhorststraße, Wertherstraße und Voltmannstraße zu den Parkplätzen an der Universität ein. Aus Richtung Paderborn: Anreisende auf der A33 aus Richtung Paderborn folgen am Autobahnkreuz Bielefeld dem Ziel „Bielefeld" in Richtung Osnabrück bis zur Ausfahrt Nr. 19 Bielefeld-Zentrum und von dort aus der Stadionwegweisung über den OWD, Stapenhorststraße, Wertherstraße und Voltmannstraße bis zu den Parkplätzen an der Universität.

Aufgrund der geringen Parkplatz-Kapazitäten in unmittelbarer Stadionnähe (Wohngebiet) wird das Großraum-Parkhaus an der Bielefelder Universität empfohlen. Von den Uni-Parkplätzen könnt ihr die SchücoArena zu Fuß (15 Min.) oder mit der Stadtbahn-Linie 4 (Eintrittskarte gilt als Fahrausweis; Haltestelle: "Graf-von-Stauffenberg-Straße") erreichen. Wenn ihr noch keine Eintrittskarte besitzt, könnt ihr von der Universität mit einem Kurzstreckenticket fahren. Busse hingegen sollen direkt am Stadion (Schloßhofstraße) parken und werden von der Polizei eingewiesen.

Mit dem Zug