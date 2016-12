VfB Stuttgart Auf Dauer im "Paradies" 2. Liga?

"Sagt mal: Wollen wir nicht einfach in der 2. Liga bleiben? So auf Dauer?" Einigen VfB-Fans gefällt es in der 2. Liga offenbar ganz gut. Foto: Archivbild Büttner/ZVW

Stuttgart.

Der VfB Stuttgart steht nach 15 Spieltagen an der Tabellenspitze der 2. Liga und hat das große Ziel Wiederaufstieg fest im Blick. Graute es vielen VfB-Anhängern nach dem Abstieg im Mai vor dem Fußball-Unterhaus, so scheint es, als haben sich einige Anhänger - nach knapp einer halben Spielzeit in der 2. Liga - mit den Begebenheiten im Unterhaus angefreundet. Nach dem gnadenlos effizienten 4:0-Sieg in Aue kursierte beispielsweise folgender Tweet im Netz: