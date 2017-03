VfB Stuttgart Baumgartl für die U21-Nationalmannschaft nominiert

Die U21-Nationalmannschaft startet mit zwei Härtetests in die Vorbereitung auf die EM von 16. bis 30. Juni 2017 in Polen. Am 24. März trifft die Mannschaft von DFB-Trainer Stefan Kuntz in Wiesbaden auf England, ehe am 28. März im Gazi-Stadion auf der Waldau in Stuttgart das Duell gegen Portugal ansteht.