VfB Stuttgart Brekalos Traumtor hält den VfB Stuttgart auf Kurs

Heidenheim . Neuzugang Josip Brekalo hat den VfB Stuttgart mit einem Traumtor auf direktem Kurs in Richtung Fußball-Bundesliga gehalten. 20 Minuten vor Ende des Zweitliga-Derbys beim 1. FC Heidenheim versenkte der eingewechselte Kroate den Ball aus rund 25 Metern zum 2:1 (1:1)-Sieg im rechten Winkel.

War war heute beim 2:1-Sieg des @VfB Stuttgart über den @FCH1846 euer "Man of the Match" ? #FCHVfB — ZVW Redaktion (@zvw_redaktion) 17. Februar 2017

Kapitän Christian Gentner (19. Minute) hatte den VfB vor 15 000 Zuschauern in der ausverkauften Voith-Arena zunächst in Führung gebracht. Heidenheims Topscorer Marc Schnatterer (42.) erzielte den zwischenzeitlichen Ausgleich für die starken Gastgeber. Nach dem vierten Sieg in Serie bleibt der VfB souveräner Tabellenführer der 2. Liga.

Die Stimmen zum Spiel: "Wir lassen nicht nach"

Nach dem emotionalen Erfolg über den FC Heidenheim war auch VfB-Cheftrainer Hannes Wolf klar, dass bei einem solchen Spiel auch der Fußballgott seine Finger im Spiel hatte: „Klar hat heute auch er heute ein bisschen mitgeholfen.“ Torschütze und VfB-Kapitän Christian Gentner macht die Gier in der Mannschaft für den aktuellen Höhenflug verantwortlich und erklärt, an wen er nach seinem Treffer Grüße schickte:

VfB-Stürmer Simon Terodde: „Am Ende hat uns Mitch den Sieg gerettet. Es war ein unfassbares Spiel. Die erste Halbzeit haben wir klar dominiert und müssen eigentlich das 2:0 machen. Dann kommt Heidenheim zum Ausgleich und in der zweiten Hälfte war es dann eine packende Begegnung mit einem wunderschönen Tor von Josip. Danach haben wir alles reingeschmissen und ich bin stolz in so einer Mannschaft zu spielen. Es ist unfassbar, dass wir hier heute gewonnen haben.“

FCH-Angreifer John Verhoek: „Wir haben hier heute alles gegeben und die komplette Mannschaft hat 100 Prozent Leidenschaft gezeigt. Wir haben alles dafür getan, um noch das 2:2 zu machen. Aber dazu muss man auch das nötige Glück haben. Klar war es ein schönes Spiel, aber am Ende stehen wir mit leeren Händen da.“

VfB-Trainer Hannes Wolf: „Klar hat heute auch der Fußballgott ein bisschen mitgeholfen. Am Ende auf jeden Fall. Bei den vielen Ecken kurz vor Schluss waren es ja sieben Chancen innerhalb von zwei Minuten. Da haben wir uns in jeden Schuss reingeworfen. Wir hatten das Glück und Mitch hat eine unglaubliche Parade gezeigt.“

VfB-Kapitän Christian Gentner: “Beide Mannschaften hätten heute den Sieg verdient gehabt. Es war für die Zuschauer ein riesen Spektakel, weil es unglaublich viele Torchancen auf beiden Seiten gab. Ich denke wir gehen nicht unverdient als Sieger vom Platz, auch wenn es natürlich glücklich war. Wir hatten mit den zwei Niederlagen kurz vor Weihnachten den richtigen Warnschuss. Der Einsatz und die Gier sind momentan voll da. Wir lassen nicht nach und das weiß jeder. Wir hatten heute Spieler im Kader, die in jeder anderen Zweitligamannschaft Stammspieler wären. Das hält das Niveau und den Konkurrenzkampf hoch. Der Gruß nach meinem Tor ging an meinen Sohn. Der wird heute zwei Jahre alt. Leider konnte ich ihn heute nicht sehen, aber ich wurde mit der Vorgabe rausgeschickt ein Tor für ihn zu machen. Simon Terodde hat es ja letzte Woche vorgemacht.”

FCH-Kapitän Marc Schnatterer: “Wenn man das ganze Spiel betrachtet, dann hätte die Partie keinen Sieger verdient gehabt. Zumindest einen Punkt hätten auch wir heute verdient. Wir haben auch nach einem frühen Rückstand nie aufgesteckt und auch nach dem 1:2 haben wir nochmal alles versucht, um zurück in die Partie zu kommen. Ich glaube wir waren nah dran und das ist dann natürlich bitter für uns.”