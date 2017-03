VfB Stuttgart BVB-Boss Watzke bestätigt Großkreutz-Rückkehr

Kevin Großkreutz wird sich zukünftig in der zweiten Mannschaft des BVB in der Regionalliga West fit halten. Foto: Galm / ZVW

Stuttgart/Dortmund.

Gegenüber der Sport Bild hat BVB-Geschäftsführer Hans-Joachim Watzke die Rückkehr von Kevin Großkreutz zu Borussia Dortmund bestätigt. Der Abwehrspieler wird sich künftig in der zweiten Mannschaft des BVB in der Regionalliga West fit halten. "Er hat sich bedankt, dass wir ihm die Möglichkeit geben, sich in der zweiten Mannschaft fit zu halten, und wird diese Option auch nutzen", erklärte Watzke im Gespräch mit der Sport Bild.