VfB Stuttgart Cacau glaubt fest an den Aufstieg

Gewinnt der VfB seine nächsten beiden Spiele gegen Aue (So. 13:30 Uhr/ZVW-Liveticker) und in Hannover 96 (14. Mai/15:30 Uhr), "dann ist der VfB durch", ist sich Cacau sicher. "Dann dürfen Sie am 21. Mai in Stuttgart feiern."

Integrationsbeauftragter des DFB

Anfang Oktober 2016 hatte der ehemalige Stürmer des VfB Stuttgart seine aktive Karriere beendet. Zuvor hatte Cacau noch einmal für die zweite Mannschaft des VfB Stuttgart in der 3. Liga gespielt. Für seinen „Herzensverein“ aus Cannstatt ging der Mittelstürmer von 2003 bis 2014 in 263-Bundesligaspielen auf Torejagd und erzielte dabei 80 Treffer.

Mittlerweile ist der 36-Jährige Integrationsbeauftragter des DFB. Ganz ohne das runde Leder kommt der dreifache Familienvater aber doch nicht aus: Aktuell studiert Cacau an der ESM-Academy in Nürnberg das Fach Sport-Management - seine Erfahrungen aus 14 Jahren Profifußball kommen ihm dabei sicher nicht ungelegen.