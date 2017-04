VfB Stuttgart Carlos Mané: Eine Operation ist zwingend nötig

Der am Knie verletzte Mittelfeldspieler Carlos Mané muss nun doch operiert werden. Das gab VfB-Trainer Hannes Wolf am Freitag bei der Pressekonferenz vor dem Spiel gegen Arminia Bielefeld bekannt.

Der Flügelstürmer hatte sich beim Spiel gegen Dynamo Dresden am rechten Knie verletzt. Ein Knorpelteil hatte sich gelöst. Nachdem die Ärzte zunächst eine konservative Behandlungsmethode in Betracht gezogen hatten, steht nun fest: Eine Operation ist unumgänglich. „Wir haben alles in Erwägung gezogen“, sagt Hannes Wolf. Nun habe der Portugiese das letzte Wort, wo er sich operieren lassen will, in Stuttgart oder in Lissabon. Fest steht jedoch schon, dass Mané für mindestens vier bis fünf Monate ausfallen wird.

Dagegen kann Trainer Wolf im Montagsspiel bei Arminia Bielefeld wieder auf Mittelfeldspieler Anto Grgic setzen. Der Schweizer habe nach seinen Oberschenkelproblemen wieder „voll trainiert“ und komme zurück in den Kader, so Wolf. Unabhängig vom langfristigen Ausfall Manés reise sein Team nach dem 2:0-Derbysieg gegen den Karlsruher SC mit einem guten Gefühl nach Bielefeld. „Aber es wird dort ein anderes Fußballspiel. Es wird wilder“, sagte Wolf. „Bielefeld hat zehn von zwölf Punkten geholt zuletzt.“ Unter dem neuen Coach Jeff Saibene spiele die Arminia deutlich muti

Die ganze Pressekonferenz gibt es hier im Video: