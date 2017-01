VfB Stuttgart Der Grundstein ist gelegt

Lagos/Stuttgart . „Wir freuen uns den VfB Stuttgart nach seinem erfolgreichen Trainingslager an Bord begrüßen zu dürfen“, tönte es vor dem Rückflug von Lissabon nach Stuttgart aus den Kabinenboxen. Doch waren es für den VfB Stuttgart auch erfolgreiche Tage in Portugal bzw. kann ein Trainingslager überhaupt erfolgreich sein? Fest steht: Hinter dem VfB liegen sieben intensive und abwechslungsrieche Tage. Wir werfen einen Blick zurück, ordnen das Trainingslager ein und blicken voraus in Richtung Rückrunden-Start. Wie gut ist der VfB für das große Ziel direkter Wiederaufstieg gerüstet?

Rückkehr ins eisige und verschneite Deutschland

In der Rückschau ist dem Piloten nicht wirklich zu wiedersprechen. Der VfB Stuttgart hat an der Algarve-Küste durchaus ein erfolgreiches Trainingslager verlebt. Ohne verletzte Spieler, dafür mit einer guten Grundfitness und neuen sicheren Abläufen ausgestattet, traf die Wasen-Elf am Freitag nach sieben Tagen an Portugals Südküste wieder im eisigen und verschneiten Deutschland ein.

In den beiden Testspielen gegen Duisburg (0:0) und Lausanne (1:0) blieb der VfB, wie auch schon zuvor gegen den 1. FC Köln ohne Gegentor. Die Abläufe und Automatismen in der Stuttgarter Defensive sind stimmig – die Null steht. Auch wenn den Verein kurz vor dem Abflug nach Portugal mit Toni Sunjic (Leihe zum US Palermo) ein Innenverteidiger verlassen hat, kann das Stuttgarter Kollektiv diesen Abgang auffangen.

Innenverteidiger Timo Baumgartl ist im Abwehrzentrum wohl gesetzt (Foto: Galm / ZVW)

In Lagos bekleideten Benjamin Pavard, Marcin Kaminski, Florian Klein und Hajime Hosogai die Position im Abwehrzentrum neben dem (wohl) gesetzten Timo Baumgartl. Der Franzose Pavard hinterließ dabei den besten Eindruck, kurz gefolgt vom Linksfuß Kaminski.

Wer verteidigt auf der rechten Abwehrseite?

Während die Positionen des Stammkeepers klar an den Australier Mitch Langerak und die des Linksverteidigers an den Argentinier Emiliano Insua vergeben sind, herrscht auf der rechten Abwehrseite noch Ungewissheit. Wer zum Rückrundenauftakt gegen den FC St. Pauli (Sonntag, 29. Januar, ZVW-Liveticker) auf der rechten Abwehrseite verteidigen darf ist noch vollkommen ungewiss – die Position bleibt auch nach dem Trainingslager noch vakant.

Gute Karten hat wohl der Österreicher Florian Klein, der in der zweiten Halbzeit gegen Lausanne sogar die Kapitänsbinde tragen durfte. Auch Jean Zimmer ackerte in Lagos fleißig und zeigte in jeder Trainingseinheit vollen Einsatz. Der Ex-Dortmunder Kevin Großkreutz hatte angekündigt, er wolle die Vorbereitung nutzen, um sich wieder näher an die Mannschaft zu kämpfen. Doch der Weltmeister ist nach wie vor auf der Suche nach seiner Rolle beim VfB Stuttgart.

Kevin Großkreutz sucht noch nach seiner Rolle beim VfB Stuttgart (Foto: Galm / ZVW)

Ausgehend vom Stammkeeper Langerak hat sich im Trainingslager die Achse rund um den neu installierten Mannschaftsrat (Langerak, Baumgart, Gentner und Terodde) als klassische Mittelachse herauskristallisiert. Die Position hinter Christian Gentner könnte sich nach überzeugenden Trainingsleistungen in Lagos der junge Schweizer Anton Grgic gesichert haben. Die Chancen von Matthias Zimmermann auf der Sechserposition starten zu dürfen stehen hingegen eher schlecht.

Tobias Werner kämpft sich wieder ran

Auch der erfahrene Tobias Werner hat sich in Portugal wieder ein deutliches Stück näher an die Mannschaft gekämpft. Nach seinem beschwerlichen Start in Stuttgart, absolvierte der 31-Jährige ein gutes Trainingslager, zog alle Einheiten voll mit und erwies sich neben dem Platz als wichtiger Ansprechpartner für die jungen Spieler. Von seiner Erfahrung aus 127 Bundesliga-Spielen kann der VfB in der Rückrunde sicherlich noch profitieren.

In der Offensive verfügen die Schwaben über eine unbestritten hohe Qualität. Um diese wird Hannes Wolf sicherlich von manch einem anderen Zweitliga-Coach beneidet. Neben Takuma Asano, Carlos Mane, Alexandru Maxim und Youngster Berkay Özcan, haben sich die Stuttgarter zudem in der Winterpause mit Julian Green vom FC Bayern München verstärkt.

Neuzugang Julian Green konnte in Lagos noch keine Duftmarke setzen (Foto: Galm / ZVW)

Der US-Nationalspieler konnte im Trainingslager allerdings noch keine richtige Duftmarke setzen. Der 21-Jährige hat immer noch mit muskulären Problemen zu kämpfen und Trainer Hannes Wolf wollte in dieser Personalie keinerlei Risiko eingehen.

Der „Ochsen-Sturm“ scheint keine wirkliche Alternative

Vorne im Sturmzentrum bekommt der Coach zur Rückrunde mit dem wiedergenesenen Daniel Ginczek eine weitere Option zum bisherigen Top-Torjäger Simon Terodde. Ginczek verfügt im Vergleich zu Simon Terodde über leichte Vorteile in punkto Schnelligkeit und Technik, dafür ist Simon Terodde in der Box eine echte Waffe. Zudem scheint Terodde nach seiner starken Vorrunde gesetzt, was wiederrum auch seine Berufung in den Mannschaftsrat zeigt.

Dass Hannes Wolf mit zwei Stürmer auflaufen wird, scheint unwahrscheinlich. Der „Ochsen-Sturm“ bestehend aus den beiden Sturmtanks scheint keine wirkliche Alternative. Birgt die Position des Sturmführers also künftig Konfliktpotenzial? Was passiert, wenn sich Fan-Liebling Ginczek mit der Rolle des Jokers abfinden muss?