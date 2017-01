VfB Stuttgart Perfekter Start: Der VfB schlägt St. Pauli

Vor 29 546 Zuschauern im ausverkauften Millerntor-Stadion erzielte der eingewechselte Carlos Mané (84. Minute) den Siegtreffer für die Schwaben, die nach zwei Niederlagen vor der Winterpause in die Erfolgsspur zurückkehrten. Für den lange ebenbürtigen FC St. Pauli wird die Lage im sportlichen Überlebenskampf nach der Rückrunden-Auftaktniederlage immer prekärer.

Den Spielverlauf zum Nachlesen gibt's hier im ZVW-Liveticker.

Stimmen zum Spiel:

VfB-Außenverteidiger Kevin Großkreutz: „Wir haben den Kamp angenommen. Der Platz hier im Millerntor-Stadion war schwer zu bespielen, da geht es nur über den Kampf. Das haben wir gut gemacht und schlussendlich verdient gewonnen.“

St. Pauli-Angreifer Lennart Thy: „Es war ein Spiel auf Augenhöhe. Wir hatten auch gute Möglichkeiten. Es ist dann für uns scheiße gelaufen, aber es nützt jetzt nichts, den Kopf in den Sand zu stecken. Wir müssen unsere Fehler analysieren und dann gestärkt nach Braunschweig fahren.“

VfB-Coach Hannes Wolf: „Es ist ein wunderschöner Sieg. Wir wussten genau wie schwer es heute wird. Keiner von uns hatte das Gefühl, dass wir hier mal kurz hinfahren und dann einfach so gewinnen. Wir haben hier Arbeit reingesteckt, die Mentalität und die Härte gehabt und es auch läuferisch durchgezogen. In der zweiten Halbzeit haben wir uns dann in der gegnerischen Hälfte festgesetzt, allerdings ohne klare Torchancen zu kreieren. Das Tor war dann ein traumhafter Moment von Carlos. Heute haben wir relativ stark verteidigt, aber ein bisschen wenig nach vorne entwickelt. “

St. Pauli-Trainer Ewald Lienen: „Im Fußball entscheiden die Tore und wir hätten hier heute genauso gewinnen können. Es gab zwischen den Mannschaften keinen großen Unterschied. Schade, dass wir das Spiel nicht gewonnen haben. Wir hatten aussichtsreiche Situationen, aber uns hat das letzte Quäntchen gefehlt. Wer hier heute das erste Tor schießt, das war schnell klar, wird auch als Sieger vom Platz gehen. Im Moment des Gegentors waren wir vielleicht etwas zu gierig und nicht gut sortiert. Das war vom VfB toll gemacht, aber nur weil wir ihnen den Platz gegeben haben.“

VfB-Sportvorstand Jan Schindelmeiser: „Insgesamt haben wir unsere Sache gut gemacht. Der Sieg gibt uns ein gutes Gefühl. Wir wissen aber auch, dass wir uns weiter verbessern müssen. Das ist ein Prozess, den wir in den nächsten Wochen fortsetzen. Wir werden konzentriert weiterarbeiten, damit wir die jeweiligen Aufgaben optimal vorbereitet angehen.“



VfB-Stürmer Daniel Ginczek: „Es war ein schwieriges und nicht unbedingt schönes Spiel. Sicherlich haben wir nicht alles richtig gemacht, sind aber glücklich, dass wir die drei Zähler mit nach Hause nehmen. Der Spielzug, der zum Siegtreffer führt, ist uns optimal gelungen.“