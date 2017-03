VfB Stuttgart Der VfB Stuttgart und die Mentalitätsfrage

Stuttgart . Ausgerechnet ein gebürtiger Stuttgarter sorgte am Montagabend für lange Gesichter in seiner Heimatstadt: Jens Keller, einst als Spieler und Trainer für den VfB Stuttgart aktiv, siegte mit dem FC Union Berlin über Nürnberg und verdrängte so den VfB vom 1. Tabellenplatz. Berlin: 50 Punkte – Stuttgart: 49 Punkte - der zwischenzeitliche Fünf-Punkte-Vorsprung des VfB ist dahingeschmolzen.

Die Konkurrenz schläft nicht

Das 0:1 der Stuttgarter am Samstag in Fürth war der Tiefpunkt der letzten drei durchwachsenen Auftritte: Durften sich die VfB-Fans nach dem 1:1 gegen Braunschweig zumindest als gefühlte Sieger auf die Heimfahrt begeben und vier Tage später beim Remis gegen Bochum immerhin das Tor-Comeback von Daniel Ginczek bejubeln, so gab es am Samstagmittag erstmals im Kalenderjahr 2017 keine Punkte für die Roten.

Im Video: VfB-Coach Hannes Wolf im SWR-Interview: "Verlorene Spiele tun weh, aber wir wollen die richtigen Schlüsse aus der Niederlage ziehen."

Der neue Tabellenführer aus Berlin Köpenick hat einen Lauf: Sechs Siege in Serie, starke 22 von 24 möglichen Punkten im neuen Jahr. Der zweite große Konkurrent der Schwaben aus Hannover setzt im Aufstiegsrennen auf neue Impulse und hat Trainer (von Daniel Stendel auf André Breitenreiter) und Sportdirektor (von Martin Baader auf Horst Held) getauscht.

Kapitän Gentner: „Es haben sich Dinge eingeschlichen, die nicht gut sind“

Und auch der dritte Konkurrent aus Braunschweig hat den Weg zurück in die Erfolgsspur gefunden und ist seit sechs Partien ungeschlagen. Das Momentum ist aktuell nicht auf Seiten der Stuttgarter. Ist das Projekt Wiederaufstieg also in Gefahr?

„Wir wollen den Jungs helfen, wieder in die Spur zu kommen", sagt Stuttgarts Sportvorstand Jan Schindelmeiser. Die Niederlage in Fürth werde „präzise, offen und direkt“ aufgearbeitet. Kapitän Christian Genter bemerkte nach der 0:1-Pleite, es „haben sich Dinge eingeschlichen, die nicht gut sind. Das müssen wir intern besprechen.“

Und auch Cheftrainer Hannes Wolf war schwer enttäuscht nach der ausgebliebenen Trotzreaktion seiner Mannschaft: „Insgesamt ist das sehr enttäuschend. Jetzt haben wir 15 Tage Zeit, die wollen wir so gut es geht nutzen, um es dann besser zu machen.“

Hat sich Trainer Hannes Wolf vercoacht?

Gegen die „Kleeblätter“ hatte der Coach seine Mannschaft gehörig durcheinandergewirbelt und damit sichtlich für Verwirrung gesorgt. Erstmals in der Rückrunde ließ Hannes Wolf eine Dreierkette auflaufen und schickte zudem erstmals die beiden Sturmtanks Simon Terodde und Daniel Ginczek gemeinsam auf den Platz.

Heraus kam ein unsicherer Auftritt ohne Struktur, mit Schwächen in den Zweikämpfen, im Passspiel, in der Zuordnung und eine Mannschaft, die viel zu sehr mit sich selbst, als mit dem Gegner beschäftigt war. Sportvorstand Schindelmeiser verteidigte im Anschluss die Startelf seines jungen Trainers: „Wenn die Bereitschaft fehlt, ist die Systematik völlig egal."