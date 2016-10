VfB Stuttgart DFL terminiert Spieltage 15 bis 17

Der VfB Stuttgart trifft an den letzten drei Spieltagen im Kalenderjahr 2016 auf Aue, Hannover und Würzburg. Am 15. Spieltag muss der VfB am 4.12. (Sonntag) um 13:30 Uhr bei Erzgebirge Aue ran und am 12.12. (Montag) kommt Hannover 96 zum letzten Heimspiel des Jahres in die Mercedes Benz-Arena. Das Topspiel zwischen den beiden Bundesligaabsteigern wird um 20:15 Uhr angepfiffen.

Das letzte Spiel des Kalenderjahres steigt dann am 18.12. (Sonntag) bei den Kickers aus Würzburg. Anstoß im Stadion am Dallenberg ist um 13:30 Uhr. Die 2. Bundesliga verabschiedet sich dannach in die Winterpause und startet am Wochenende (27. bis 30.01. 2017) in die Rückserie.